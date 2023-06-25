Проблемы возникают на ровном месте: какие знаки Зодиака притягивают к себе неприятности

Возможно это связано как-то с характером этих знаков

Есть знаки Зодиака, которых называют "любимчиками Вселенной", потому что им с легкостью удается пройти через все трудности, а есть те, у кого в жизни практически одни "черные полосы" и они как будто притягивают к себе различные проблемы и неурядицы.

Астрологи говорят, что возможно, это как-то связано с характером этих представителей зодиакального круга, потому что они любят все усложнять. Кто эти "антисчастливчики" рассказали в материале Meta.

Какие знаки Зодиака попадают в неприятности

Скорпион

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака отличаются излишней эмоциональностью и упрямством, поэтому создают проблемы на ровном месте. С ними сложно строить и дружеские, и романтические отношения, потому что Скорпионы могут быть завистливыми и агрессивными.

Овен

Представители этого знака Зодиака также часто фигурируют в скандалах, а это негативно сказывается на их различных жизненных аспектах. Овны обладают повышенной самооценкой, слишком уверены и самолюбивы, поэтому с ними довольно сложно находить общий язык.

Телец

У этого знака обратная проблема, он не любит участвовать в конфликтах, не любит скандалить, но весьма ленив, пассивен и слишком ценит свой личный комфорт. Такие люди часто не справляются самостоятельно с возникающими трудностями, потому что у них не получается себя дисциплинировать.

"Телеграф" писал ранее, какие знаки Зодиака не умеют "дружить" с деньгами. Астрологи отметили, что таких знаков всего трое.