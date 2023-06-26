Делайте так - и ваша еда никогда не пригорит: приемы, которые вам точно помогут

Готовьте с удовольствием любимую еду

У многих бывают такие ситуации, когда поставил сковороду на плиту, отвернулся на минутку — и еда пригорела. В результате — потраченное зря время и семья остается голодной.

Вместе с Shuba поделимся приемами против пригорания пищи. Вряд ли кому-то будут лишними эти простые кулинарные советы.

Что делать, чтобы не пригорала еда

Первое — необходимо выбрать качественную посуду для приготовления пищи. Отличные сковородки и кастрюли — залог вкусных соусов!

Не торопитесь. Этот пункт особенно важен для приготовления соусов. Особенно склонны подгорать при слишком быстром нагревании заправки на основе томатов и сахарных сиропов, соусы на основе молочных продуктов. Поэтому доведите их до кипения на медленном огне и варите поменьше времени.

Всегда помните о порядке. Например, молоко или кисломолочные продукты при приготовлении пищи (если это не крем для торта на основе молока и яиц) добавляйте в конце приготовления. Аналогичное правило распространяется и на добавление муки, кукурузного крахмала или других продуктов, целью которых является загущение блюда.

Разумно выкладывайте ингредиенты — вы избежите пригорания пищи, если не будете переполнять посуду едой. Например, когда жарите мясо, рационально размещайте ингредиенты и следите, чтобы кусочки были на небольшом расстоянии друг от друга.

Всегда кладите пищу на разогретый жир (растительное масло, сливочное масло или сало). В противном случае ингредиенты прилипнут к поверхности сковороды и легко подгорят.

Подождите с добавлением чеснока в блюда. Чеснок становится коричневым менее чем за минуту, а если его, например, добавить к блюду вместе с куриными грудками, то он просто сгорит.

Однако это правило не действует, если вы готовите рагу, жаркое или соус. Дело в том, что в этом случае жидкость не даст чесноку подгореть.

И последний совет против пригорания: блюдо нужно во время приготовления помешивать, чтобы оно не прилипало к сковороде. Мясо и овощи также необходимо переворачивать, чтобы поверхность не находилась в прямом контакте с теплом посуды, в которой они готовятся.

А отмыть от пригоревшей еды кастрюлю или сковородку вам поможет цитрус. Он "спасет" ваши сковороды и кастрюли после неудачных кулинарных экспериментов.