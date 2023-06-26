Таких всего три: эти знаки Зодиака очень скоро разбогатеют по картам Таро
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Эти знаки могут получить неожиданные денежные поступления
Сложно найти человека, который не хотел бы улучшить свое финансовое положение и получить новые источники дохода, однако это действительно светит в ближайшем будущем только трем знакам Зодиака.
Ими являются Раки, Скорпионы и Водолеи, — обещает финансовый гороскоп Таро на неделю с 26 июня по 2 июля включительно.
Ракам выпала Восьмерка жезлов
Эта карта очень благоприятна в финансовом плане, — она обещает приток денег, получение хороших инвестиций, кредита, премии или нового источника дохода.
Скорпионам выпала Четверка жезлов
Эта карта обещает денежные поступления, преуспевание в делах, хорошие вложения и обретение финансовой стабильности. Также у Вас могут успешно решиться какие-то жилищные вопросы.
Водолеям выпало Правосудие
Ваши финансовые дела сложатся хорошо, денежный спор может закончиться с выгодным для Вас результатом, Вам могут вернуть долг или выплатить компенсацию.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака карты Таро советуют срочно отдохнуть, чтобы не натворить бед.