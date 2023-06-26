Таких всего три: эти знаки Зодиака очень скоро разбогатеют по картам Таро

Эти знаки могут получить неожиданные денежные поступления

Сложно найти человека, который не хотел бы улучшить свое финансовое положение и получить новые источники дохода, однако это действительно светит в ближайшем будущем только трем знакам Зодиака.

Ими являются Раки, Скорпионы и Водолеи, — обещает финансовый гороскоп Таро на неделю с 26 июня по 2 июля включительно.

Ракам выпала Восьмерка жезлов

Эта карта очень благоприятна в финансовом плане, — она обещает приток денег, получение хороших инвестиций, кредита, премии или нового источника дохода.

Скорпионам выпала Четверка жезлов

Эта карта обещает денежные поступления, преуспевание в делах, хорошие вложения и обретение финансовой стабильности. Также у Вас могут успешно решиться какие-то жилищные вопросы.

Водолеям выпало Правосудие

Ваши финансовые дела сложатся хорошо, денежный спор может закончиться с выгодным для Вас результатом, Вам могут вернуть долг или выплатить компенсацию.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака карты Таро советуют срочно отдохнуть, чтобы не натворить бед.