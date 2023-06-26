Мощное оружие против колорадских жуков: народное средство прогонит всех вредителей

Если вовремя не избавиться от колорадского жука, на урожай можно не надеяться

Колорадские жуки каждое лето устраивают нашествие на посадки картофеля и не только. Если вовремя не уничтожить вредителя, его личинки могут уничтожить растения за короткое время и оставить дачников без урожая.

Существует бесконечное множество химических средств от колодарских жуков. Но если использовать их нет желания, можно обратиться к проверенным временем народным способам от вредителей.

Одним из таких средств является уксус. Он не только помогает поддерживать чистоту в доме, но и защищает растения на огороде от прожорливых насекомых.

Чтобы приготовить средство от колорадского жука, вам понадобиться белый уксус и горчичный порошок. В ведро нужно налить 10 литров воды, добавить 100 мл уксуса и растворить 200 г горчичного порошка.

Полученным раствором нужно обработать кусты картофеля или другого растения. Следите, чтобы средство попало на все части растения. Идеальное время обработки кустов картофеля от вредителей — ясный день без осадков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как бороться с колорадским жуком с помощью чесночной смеси.