Не все об этом знают: эксперты ответили, безопасно ли заряжать смартфон по 3-4 раза в день

Не стоит использовать правило: разряжай телефон в ноль, а после заряжай до 100%

Смартфон для современного человека практически незаменимая вещь, которая выполняет множество различных функций, поэтому важно, чтобы гаджет всегда был заряжен и нормально функционировал. Но и злоупотреблять зарядкой тоже не стоит.

Эксперты в материале Gear Patrol рассказали, можно ли заряжать устройство по 3-4 раза в день без вреда для аккумулятора и что еще важно учитывать, чтобы телефон не выдавал сбой и качественно работал.

Сколько раз в день можно заряжать смартфон

По словам специалистов, любимый гаджет следует понемногу заряжать в течение дня. Современные литий-ионные аккумуляторы, установленные в большинстве смартфонов, любят заряжаться по 5-10 процентов. Но не стоит ни в коем случае ждать, когда зарядка достигнет 100 процентов, потому что так можно испортить батарею. Лучше всего в течение дня поддерживать аккумулятор в диапазоне 30-80 процентов.

Если вы каждый день будете почти до 20-10 процентов разряжать свой телефон, а потом поднимать до 100-процентного уровня, то ваша батарея долго не проживает, а это повлияет негативно на работу устройства.

"Телеграф" писал ранее, какие хитрости можно использовать, чтобы зарядить телефон быстрее. Это будет очень полезно людям, которые вечно куда-то спешат.