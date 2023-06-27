Полейте морковь этой бесплатной настойкой и получите красивый и щедрый урожай: что нужно делать
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Овощи будут расти намного лучше
Желающим насладиться вкусным и сладким урожаем моркови уже в конце июля, нужно немного попотеть летом, особенно в начале месяца. Не бойтесь, ничего сверхъестественного делать не нужно — главное правильный полив.
Как отмечает портал prostoway, оранжевые корнеплоды будут расти намного лучше, если поливать их не просто водой, а одним питательным настоем. Приготовить его несложно. Более того — он бесплатный. Все что вам нужно это нарвать немного свежей крапивы.
Чем удобрить морковь в июле
Если поливать морковь настоем из молодой крапивы, вы наполните корнеплоды полезным комплексом минералов, которые нужны для роста и развития овоща. И все это есть в составе крапивы.
Как приготовить настойку: возьмите 3 кг молодой крапивы, измельчите ее и выложите в ведро. Залейте зелень 5 литрами воды и настаивайте в течение суток. После полученный настой процедите и используйте для полива грядок.
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