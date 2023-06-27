Как избавить розы от нашествия тли: названо три дешевых, но эффективных средства

Тля доставляет садоводам массу огорчений

Одним из вредителей, который поражает комнатные, огородные и садовые культуры является тля. Ее часто можно встретить на розах, этот вредитель быстро распространяется по растению и начинает поедать его ткани и высасывать клеточный сок. И чем скорее вы предпримите меры против нее, тем лучше.

Эксперты в материале Life.fakty рассказали, как можно бороться с тлей с помощью простых народных средств, чтобы защитить свои красивые розы и другие цветы от этого надоедливого вредителя.

Как избавиться от тли на розах

Луковая шелуха

Можно приготовить раствор на основе луковой шелухи. Возьмите 200 г средства, залейте 10 л теплой воды и оставьте на 5 дней в теплом месте. После этого полученный раствор необходимо процедить и опрыснуть розы.

Сода

Эксперты советуют взять четыре столовые ложки пищевой соды, которая точно найдется на кухне, развести их в шести литрах отстоявшейся воды. Полученной смесью нужно опрыскать атакованные тлей кусты роз.

Хозяйственное мыло

Натрите на терке хозяйственное мыло (на 300 г нужно 10 литров горячей воды). И полученным раствором опрысните растения, но только нужно подождать, чтобы вода немного остыла. Такой способ борьбы с тлей является самым безопасным для окружающей среды.

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