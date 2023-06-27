Прирожденные холостяки: какие знаки Зодиака разводятся чаще других

Они предпочитают живут по принципу: "Есть — хорошо, нет — тоже хорошо"

Отношения и семья для определенных знаков Зодиака всегда стоят на первом месте, но далеко не все следуют их примеру и стараются сохранить брак. Есть знаки, которые по любому поводу могут хлопнуть дверью и уйти, даже без любых угрызений совести.

Астрологи в материале "Униан" рассказали, у каких представителей зодиакального круга чаще всего случаются разводы, потому что они весьма вспыльчивые и не прилагают усилий, чтобы спасти свои отношения.

Какие знаки Зодиака часто разводятся

Стрелец

Люди, рожденные под этим знаком весьма импульсивные, могут проявить агрессию и с горяча наговорить лишнего. А вот извиниться у них духу не хватает, да и Стрельцы весьма гордые. В порыве злости они могут часто заявлять о своем желании развесить, хотя со временем могут жалеть о своем необдуманном решении.

Рыбы

Представители этого знака Зодиака сами не рискнут подать на развод, но они могут спровоцировать на это своего партнера. Астрологи говорят, что при желании, казалось бы, спокойные Рыбы способны прекратить вашу жизнь в пытку. И часто их партнеры не выдерживают такого давления.

Рак

Несмотря на то, что Раки считаются хорошими семьянинами, потому что ценят домашний уют, внимание и заботу, малейший "холодок" со стороны партнера может серьезно изменить их поведение. Дело в том, что они всегда хотят быть на первом месте в отношениях, а желание партнера побыть наедине может расцениваться Раками как личная обида. С ними довольно сложно состояться в браке, потому что мало кто хочет посвящать только им свое время.

"Телеграф" писал ранее, какие знаки Зодиака считаются самыми меркантильными.