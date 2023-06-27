Актуально в любое время: Андре Тан назвал топ-5 вещей, которые не выйдут из моды

Дизайнер отмечает, что база гардероба – это очень важно

Это лето радует модниц различными трендами, но не стоит забывать, что в этом сезоне вещь может быть на пике популярности, а через год стать никому не интересной. Именно поэтому важно иметь одежду, которая составляет базу гардероба, ведь им время не подвластно.

На своей странице в Instagram украинский модельер Андре Тан рассказал, какие вещи непременно должны быть у каждой девушки, потому что никогда не выходят из моды и с их помощью можно создать множество стильных образов.

Какие вещи никогда не выйдут из моды

Классический жакет

Этот предмет гардероба является одним из самых любимых, потому что идеально сочетается с многими вещами, в частности с обычными джинсами и футболкой. С помощью жакета можно сформировать look, который подойдет и для обычной прогулки и для торжественного мероприятия.

Тельняшка

Эта вещь остается актуальной многие годы, поскольку "омолаживает" наряд и делает его современным, броским. Удивительно, что простая полосатая тельняшка добавляет аутфиту легкости и шика. Носить ее можно как с коротким, так и с длинными рукавом.

Рубашка

Еще одна универсальная вещь, которая должна быть в гардеробе у каждой стильной девушки. Рубашку можно носить не только как самостоятельную вещь, но и как верхний слой, а под нее можно надевать футболку, водолазку или даже платье.

Маленькое черное платье

Это классическая вещь, которая точно никогда не выйдет из моды, потому что добавляет образу стиля, женственности, элегантности. Одна вещь – и образ практически готов! При чем такое платье будет смотреться хорошо на любом типе фигуры.

Прямые джинсы

Андре Тан говорит, что такой фасон тоже всегда будет актуален, в отличие от джинсов скинни и клеш. С такой вещью ваш образ будет выглядеть дорого, а также прямые джинсы подойдут под любой верх: топ, футболку или рубашку.

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