Урожая не дождетесь: пять ошибок огородников при использовании дрожжей как удобрения

Дрожжевые настои полезны для культур, но дачники должны учесть несколько нюансов

Опытные огородники часто используют для удобрения растений на огороде натуральные подкормки. Распространенный и эффективный ингредиент самодельных удобрений – дрожжи, но с этим продуктом нужно быть осторожнее.

Важно знать о пяти частых ошибках дачников, которые они допускают при удобрении культур дрожжами. Об этом рассказывает ukr.media.

Во-первых, дрожжи не дадут эффекта, если грунт не прогрелся до 15-18 градусов. То есть применять дрожжевые подкормки весной не стоит, а вот в июне и июле – самое то.

Во-вторых, перед добавлением дрожжей в почву, желательно внести органику (перегной, компост, скошенная трава). Если этого не сделать, то результат будет минимальным. Дрожжи хорошо помогают органике разлагаться, подготовленный грунт лучше "примет" дрожжевое удобрение, что благотворно скажется на развитии овощей.

В-третьих, важно помнить, что дрожжи ускоряют рост наземной части культур и стимулируют развитие зелени. В связи с этим возможна грубая ошибка, если часто подкармливать овощи дрожжами во второй половине лета. 2-3 процедуры с дрожжевым удобрением за сезон – самое оптимальное решение.

Кроме того, огородникам не следует забывать о потере кальция и калия, которые забирают из грунта дрожжевые подкормки. Поэтому убедитесь, что почва на вашем огороде качественная и насыщенная этими элементами. В качестве калийно-кальциевой подкормки подойдет зола.

Также дачникам не стоит допускать ошибку с удобрением не тех растений. Противопоказаны дрожжи в случае с луком, чесноком и редисом. Этот компонент лишь ухудшит вкус плодов, они вырастут более мягкими, рыхлыми, быстро испортятся. Поэтому поливать дрожжевым раствором все подряд овощи – плохая идея.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что использовать удобрение из дрожжей можно не только для огородных культур. Не меньше любит такую подкормку популярный цветок – роза.