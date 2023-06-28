Розы будут цвести пышно-пышно: чем нужно удобрить почву вокруг кустов

Чтобы розы радовали глаз, садовники должны внести одно доступное удобрение

О пышных кустах роз в саду мечтает любой цветочник. Растение необходимо обрабатывать от инфекций и вредителей, а еще оно нуждается в правильных удобрениях. Вносить подкормку следует и непосредственно в почву вокруг цветов.

Чтобы розы пышно цвели, рекомендуется удобрять землю одним натуральным продуктом – банановой кожурой. Советом делится издание Express.

Опытные дачники не тратятся на магазинные средства, а используют для удобрения растений подручные компоненты. Банановая кожура – дешевая альтернатива, которая очень полезна для роз. С помощью этого продукта вы обеспечите растение калием, он, в свою очередь, укрепит иммунитет, поможет предотвратить болезни, сделает цветы сильными и здоровыми. Банановая кожура также является отличным источником других важных элементов: кальция, магния, фосфатов и серы.

Как удобрять розы банановой кожурой? Можно использовать как целую кожура, так и предварительно измельчить продукт. Просто прикопайте кожуру в землю вокруг кустов роз. Альтернативный способ: накрыть удобрение сверху мульчей. Кроме того, вы можете приготовить жидкую подкормку, смешав банановую кожуру с водой и дав раствору настояться около 7-10 дней.

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