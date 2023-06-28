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Как избавиться от капустянки на огороде: нужно всего одно простое средство

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Автор
Капустянка доставляет огородникам немало хлопот
Капустянка доставляет огородникам немало хлопот. Фото discover.in.ua

Это средство является недорогим. но эффективным

Капустянка, вредитель, который атакует капусту и другие крестоцветные культуры, может стать настоящей проблемой для огородников. Однако нахождение эффективных и доступных методов борьбы с капустянкой может помочь сохранить урожай и защитить растения от повреждений. В этой статье мы расскажем вам об одном простом и доступном средстве, которое может помочь вам справиться с капустянкой.

Одним из эффективных и доступных средств для борьбы с капустянкой является использование препаратов, содержащих бактерию Bacillus thuringiensis (Bt). Это биологическое средство производит токсины, которые специфически воздействуют на личинок насекомых, уничтожая их и не нанося вреда полезным насекомым и людям.

Как применять средство на основе Bt:

  1. Выберите подходящий препарат: На рынке существует несколько разных марок препаратов, содержащих Bacillus thuringiensis. Обратите внимание на инструкции и выберите тот, который подходит для борьбы с капустянкой.
  2. Приготовьте раствор: В соответствии с инструкциями на упаковке препарата, разведите его в воде. Обычно раствор Bt рекомендуется разбавлять в соответствующих пропорциях, указанных на упаковке.
  3. Обработайте растения: С помощью распылителя или другого удобного способа нанесите раствор Bt на капустянку и окружающие листья растений. Убедитесь, что листва тщательно покрыта раствором.
  4. Повторяйте применение: Некоторые препараты могут требовать повторного применения через определенный промежуток времени или после дождя. Следуйте рекомендациям на упаковке для максимальной эффективности.

Почему стоит использовать средства на основе Bt:

  • Эффективность: Bt является высокоэффективным против капустянки и других вредных насекомых, уничтожая личинки и предотвращая их дальнейшее развитие.
  • Экологическая безопасность: Средство на основе Bt считается экологически безопасным, так как не наносит вреда людям, полезным насекомым, птицам или другим животным.
  • Доступность: Препараты на основе Bt доступны во многих садовых центрах и интернет-магазинах, и они обычно стоят дешевле, чем химические пестициды.

Борьба с капустянкой может быть простой и эффективной, если вы используете средство на основе бактерии Bacillus thuringiensis. Это дешевое и экологически безопасное средство поможет вам избавиться от капустянки на вашем огороде и сохранить вашу капусту и другие крестоцветные культуры.

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