Зачем удобрять помидоры пшеном: отличная подкормка, о которой вы не знали

Не всегда хочется прибегать к применению промышленных составов

Из-за низкого качества почвы невозможно получить хороший урожай помидоров, поэтому большинство огородников заранее готовят грядки для овощей еще осенью. Тем не менее, это не исключает необходимости применения подкормок, которые существенно улучшают качество урожая.

Иногда не всем дачникам хочется использовать для удобрений промышленные минеральные комплексы. Можно обратить внимание на проверенные временем методы. К ним безусловно относится подкормка на основе пшена, пишет rbc.

Состав на основе пшена способствует улучшению здоровья растений, повышению их иммунитета, а также придает помидорам большую прочность и силу. Важно отметить, что пшено способствует выращиванию крупных и сладких плодов.

Рецепт подкормки для помидоров

Используйте самое дешевое пшено. Возьмите пару пачек крупы и поместите в ведро с водой на три дня. В течение этого времени рекомендуется регулярно перемешивать смесь. Затем добавьте стакан древесной золы и перемешайте до получения однородного состояния. Перед применением удобрения необходимо процедить смесь и разбавить ее равным количеством воды.

Поливать овощи этим составом нужно всего три раза. Подкормку следует осуществлять в ключевые моменты развития растений — на начальном этапе цветения, при формировании завязей и в начале плодоношения.

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