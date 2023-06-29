Как собрать урожай огурцов-богатырей: секрет в двух копеечных ингредиентах

Для одного куста будет достаточно одного стакана удобрения

Обеспечение правильного питания огурцов — это ключ к получению высокого урожая. Если применять определенное удобрение, его показатель можно удвоить, а сами плоды сделать большими и вкусными.

Часто использование недорогих органических удобрений показывает лучшие результаты по сравнению с применением дорогостоящей "химии". К примеру, очень эффективной является подкормка, состоящая только из двух компонентов — марганцовки и золы.

Это средство защищает растения от болезней и вредителей, способствует увеличению количества завязей и помогает вырастить крупные и вкусные плоды. Об этом пишет cpykami.

Как приготовить подкормку для огурцов

Для создания полезного удобрения, растворите 0,5 г марганцовки в 3 литрах воды. Затем добавьте столовую ложку золы в 2 литра раствора марганцовки и смешайте все ингредиенты в блендере. Отфильтруйте полученный раствор и добавьте его к оставшемуся литру марганцовки.

Для полива овощных культур под корень разведите 1 стакан полученного концентрата в 5 литрах воды. Рекомендуется вносить удобрение один раз в 25-30 дней. Для одного куста будет достаточно одного стакана.

Ранее "Телеграф" писал, как защитить огурцы от палящего солнца. Для приготовления полезной подкормки пригодится популярный в украинцев напиток.