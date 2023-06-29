Гороскоп Таро на июль 2023 для всех знаков: Тельцы будут на подъеме, а Весам и Львам стоит рискнуть

Для большинства второй месяц лета будет весьма успешным

Июль 2023 года некоторым принесет депрессивное настроение, однако многие другие наоборот смогут улучшить жизнь к лучшему, добиться успехов на работе и наладить отношения с близкими.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на июль 2023 года для всех знаков Зодиака.

В этот раз в общем раскладе выпали такие карты

Овен — перевернутая Королева жезлов

В июле Вы можете быть склонны к импульсивным непродуманным поступкам и конфликтам, а в отношениях могут проявиться ревность и тщеславие. Поберегите своих близких, чтобы не поссориться на ровном месте.

Телец — Король пентаклей

Эта карта обещает подъем в рабочих делах. Самое время подвести итоги своей работы, провести анализ и сделать выводы. Если захочется сразу взяться за новое дело, — не отказывайте себе в этом. Но не забудьте также и об отдыхе.

Близнецы — перевернутая Пятерка пентаклей

В этом положении карта указывает, что в июле у Вас наконец могут разрешиться какие-то проблемы, связанные с деньгами и материальным достатком в целом. А если Вы болели, возможно скоро начнете выздоравливать.

Рак — Тройка пентаклей

В июле у Вас может хорошо идти работа и профессиональный рост, может прийти признание или случиться повышение. Может выпасть возможность отойти от рутинных пережитков прошлого и выйти на новый уровень.

Лев — перевернутый Иерофант

В июле не бойтесь прибегать к новому и эксцентричному, — можете сменить образ, попробовать что-то эдакое в постели с любимым или же решиться на экспериментальный подход решения любой другой насущной проблемы, это обязательно пойдет Вам на пользу.

Дева — перевернутая Звезда

Соболезнуем, ведь в этом положении карта предупреждает, что в июле Ваши надежды и мечты могут пойти прахом, может случиться кризис самооценки и нагрянуть депрессивное настроение. Можете заранее продумать, как будете бороться с этим, — возможно, заведите полезную привычку или порадуйте себя курсом массажа.

Весы — Колесо фортуны

Название карты говорит само за себя, и июль может принести Вам новый поворот в жизни к лучшему. Возможно, придется где-то рискнуть, но удача на Вашей стороне.

Скорпион — пустая карта

Всего таких карты две в колоде. Считается, что они выпадают, когда невозможно пока дать ответ на интересующий вопрос, — возможно, исход событий еще не решен, или же Вам пока просто не стоит об этом думать.

Стрелец — Паж пентаклей

В июле Вы будете иметь силы и желание учиться новому, делать выводы из старых ошибок, — не упустите такую возможность. Также в течение месяца может повстречаться темноволосый юноша, возможно солдат.

Козерог — перевернутый Паж кубков

В этом положении карта предупреждает, что в июле Вы можете быть подвержены довольно депрессивным настроениям, испытывать желание "убежать" от всего в мир иллюзий, телевидения, алкоголя и других способов забыться. Доверяйте интуиции и не дайте такому настроению пошатнуть Вашу уверенность в себе.

Водолей — Мир

Эта карта обещает триумф и процветание. Она указывает на то, что в июле Вы сможете приблизиться к материальному и семейному благополучию. Также это будет хорошее время для поездок.

Рыбы — Туз мечей

Это карта триумфа и победы. Она обещает процветание, особенно тем, кто работает мозгами, а не мышцами. В июле Вы будете принимать верные решения, которые помогут приблизиться к успеху.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разориться до конца года по картам Таро.