Укр

Гороскоп Таро на июль 2023 для всех знаков: Тельцы будут на подъеме, а Весам и Львам стоит рискнуть

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Сделали расклад Таро для каждого знака Зодиака на июль 2023
Сделали расклад Таро для каждого знака Зодиака на июль 2023. Фото pxhere.com

Для большинства второй месяц лета будет весьма успешным

Июль 2023 года некоторым принесет депрессивное настроение, однако многие другие наоборот смогут улучшить жизнь к лучшему, добиться успехов на работе и наладить отношения с близкими.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на июль 2023 года для всех знаков Зодиака.

В этот раз в общем раскладе выпали такие карты

Овен — перевернутая Королева жезлов

В июле Вы можете быть склонны к импульсивным непродуманным поступкам и конфликтам, а в отношениях могут проявиться ревность и тщеславие. Поберегите своих близких, чтобы не поссориться на ровном месте.

Телец — Король пентаклей

Эта карта обещает подъем в рабочих делах. Самое время подвести итоги своей работы, провести анализ и сделать выводы. Если захочется сразу взяться за новое дело, — не отказывайте себе в этом. Но не забудьте также и об отдыхе.

Близнецы — перевернутая Пятерка пентаклей

В этом положении карта указывает, что в июле у Вас наконец могут разрешиться какие-то проблемы, связанные с деньгами и материальным достатком в целом. А если Вы болели, возможно скоро начнете выздоравливать.

Рак — Тройка пентаклей

В июле у Вас может хорошо идти работа и профессиональный рост, может прийти признание или случиться повышение. Может выпасть возможность отойти от рутинных пережитков прошлого и выйти на новый уровень.

Лев — перевернутый Иерофант

В июле не бойтесь прибегать к новому и эксцентричному, — можете сменить образ, попробовать что-то эдакое в постели с любимым или же решиться на экспериментальный подход решения любой другой насущной проблемы, это обязательно пойдет Вам на пользу.

Дева — перевернутая Звезда

Соболезнуем, ведь в этом положении карта предупреждает, что в июле Ваши надежды и мечты могут пойти прахом, может случиться кризис самооценки и нагрянуть депрессивное настроение. Можете заранее продумать, как будете бороться с этим, — возможно, заведите полезную привычку или порадуйте себя курсом массажа.

Весы — Колесо фортуны

Название карты говорит само за себя, и июль может принести Вам новый поворот в жизни к лучшему. Возможно, придется где-то рискнуть, но удача на Вашей стороне.

Скорпион — пустая карта

Всего таких карты две в колоде. Считается, что они выпадают, когда невозможно пока дать ответ на интересующий вопрос, — возможно, исход событий еще не решен, или же Вам пока просто не стоит об этом думать.

Стрелец — Паж пентаклей

В июле Вы будете иметь силы и желание учиться новому, делать выводы из старых ошибок, — не упустите такую возможность. Также в течение месяца может повстречаться темноволосый юноша, возможно солдат.

Козерог — перевернутый Паж кубков

В этом положении карта предупреждает, что в июле Вы можете быть подвержены довольно депрессивным настроениям, испытывать желание "убежать" от всего в мир иллюзий, телевидения, алкоголя и других способов забыться. Доверяйте интуиции и не дайте такому настроению пошатнуть Вашу уверенность в себе.

Водолей — Мир

Эта карта обещает триумф и процветание. Она указывает на то, что в июле Вы сможете приблизиться к материальному и семейному благополучию. Также это будет хорошее время для поездок.

Рыбы — Туз мечей

Это карта триумфа и победы. Она обещает процветание, особенно тем, кто работает мозгами, а не мышцами. В июле Вы будете принимать верные решения, которые помогут приблизиться к успеху.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разориться до конца года по картам Таро.

Теги:
#Прогноз Таро