Укр

Пора выбирать платье: какие три знака Зодиака могут обручиться до конца лета

Автор
Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
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Каких знаков Зодиака ждет свадьба
Каких знаков Зодиака ждет свадьба. Фото ru.gastronomiac.com

Помолвка – это новый этап в отношениях

Пожалуй, каждый мечтает найти идеального партнера, чтобы создать крепкую семью, но такая возможность до конца текущего лета будет не у всех. Только троим представителям зодиакального круга звезды сулят новый этап в отношениях.

Астрологи в материале Lux.fm рассказали, какие знаки Зодиака могут получить заветное кольцо и еще раз убедиться в серьезных намерениях своего партнера.

Какие знаки Зодиака могут обручиться этим летом

Близнецы

У люди, рожденных под этим знаком, лето будет наполнено романтикой, любовью, приятными сюрпризами. И одним из них может стать предложение руки и сердца, от которого Близнецы просто не смогут отказаться, и это даже при том, если они серьезно не размышляли о браке.

Рыбы

Представителям этого знака Зодиака лето также принесет позитивные изменения в личной жизни. Есть большая вероятность обручиться со своим партнером и еще раз подтвердить искренность и глубину ваших чувств. Лето принесет много радостных моментов.

Лев

Еще один знак Зодиака, который может получить предложение руки и сердца. Астрологи советуют Львам больше времени проводить со своей половинкой и убедиться в том, что это именно "ваш" человек. Одиноким знакам звезды сулят судьбоносную встречу, которая изменит их жизнь в лучшую сторону.

"Телеграф" писал ранее, какие знаки Зодиака могут закрутить курортный роман. Это лето для них принесет много романтических приключений.

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