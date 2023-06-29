Пора выбирать платье: какие три знака Зодиака могут обручиться до конца лета

Помолвка – это новый этап в отношениях

Пожалуй, каждый мечтает найти идеального партнера, чтобы создать крепкую семью, но такая возможность до конца текущего лета будет не у всех. Только троим представителям зодиакального круга звезды сулят новый этап в отношениях.

Астрологи в материале Lux.fm рассказали, какие знаки Зодиака могут получить заветное кольцо и еще раз убедиться в серьезных намерениях своего партнера.

Какие знаки Зодиака могут обручиться этим летом

Близнецы

У люди, рожденных под этим знаком, лето будет наполнено романтикой, любовью, приятными сюрпризами. И одним из них может стать предложение руки и сердца, от которого Близнецы просто не смогут отказаться, и это даже при том, если они серьезно не размышляли о браке.

Рыбы

Представителям этого знака Зодиака лето также принесет позитивные изменения в личной жизни. Есть большая вероятность обручиться со своим партнером и еще раз подтвердить искренность и глубину ваших чувств. Лето принесет много радостных моментов.

Лев

Еще один знак Зодиака, который может получить предложение руки и сердца. Астрологи советуют Львам больше времени проводить со своей половинкой и убедиться в том, что это именно "ваш" человек. Одиноким знакам звезды сулят судьбоносную встречу, которая изменит их жизнь в лучшую сторону.

"Телеграф" писал ранее, какие знаки Зодиака могут закрутить курортный роман. Это лето для них принесет много романтических приключений.