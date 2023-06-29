Качество Wi-Fi заметно ухудшится: какой предмет в доме может блокировать сигнал роутера

Качество и скорость Wi-Fi зависит от роутера, его расположения в квартире и наличия помех

В наши дни практически в каждом доме установлен Wi-Fi роутер, но его расположение напрямую влияет на качество сигнала. Есть в доме предмет, от которого эксперты рекомендуют держать устройство подальше, потому что оно ухудшает его работу.

В материале Ladbible говорится, что роутер нельзя устанавливать возле зеркал, особенно в шкафу с зеркальными поверхностями, как делают многие, чтобы убрать устройство "из глаз". Но почему так делать категорически нельзя?

Что влияет на качество Wi-Fi

По словам экспертов, такой обычный предмет интерьера, как зеркало способен значительно ухудшить качество работы Wi-Fi. Если устройство установлено в непосредственной близости к зеркалу, то оно будет отражать или вовсе блокировать его сигнал.

Как оказалось, этот предмет влияет на подключение к сети, потому что состоит из тонкого слоя металла. Обычное домашнее зеркало может снизить мощность интернет-соединения до 50 процентов.

Конечно же, качество подачи сигнала может зависеть и от самой модели Wi-Fi роутера, чем он новее, тем лучше сигнал он излучает.

"Телеграф" писал ранее, какая хитрость поможет ускорить скорость домашнего Wi-Fi. Этот трюк вы сможете без проблем выполнить самостоятельно.