Каким раствором поливать помидоры, чтобы увеличить урожай: секрет опытных дачников

Помидоры будут активно плодоносить, если удобрить их двумя доступными средствами

Урожай томатов зависит от многих факторов. Растению нужен хороший полив и правильные удобрения. Именно подкормки помогут увеличить урожайность томатов в несколько раз.

Опытные огородники советуют поливать помидоры раствором с использованием аспирина или английской соли. Об этом рассказывает Express.

Так, удобрение помидоров аспирином помогает растениям стать более устойчивыми к вредителям и болезням благодаря салициловой кислоте в своем составе. Также этот продукт улучшает рост культуры, а это положительно отражается на урожайности. Как удобрять помидоры аспирином? Достаточно одной-двух таблеток аспирина растворить в лейке с водой, просто опрыскивайте и поливайте кусты томатов этим раствором. К слову, некоторые дачники замачивают рассаду помидоров в смеси аспирина перед посадкой.

Альтернативой аспирину служит английской соль (соль Эпсома). Как подкармливать ею помидоры? Для этого достаточно добавить пару столовых ложек соли в лейку и поливать полученной жидкостью помидоры раз в неделю. Английская соль повышает содержание магния в почве, что очень нравится томатам.

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