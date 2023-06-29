Улитки вас больше не побеспокоят: топ-3 естественных способов избавиться от этих паразитов

Эти хитрости не дадут улиткам добраться до ваших растений

Отвадить улиток от ваших растений можно без помощи различных химикатов, а лишь используя естественные и натуральные приемы, которые действительно работают. Поскольку улитки могут уничтожить растения и цветы на вашем участке, с ними нужно бороться быстро.

К счастью, способов, как отпугнуть улиток очень много, и если вдруг один не сработает, можно обратиться к другому, пишет santeplus. Но главное, что все способы натуральные и сохранят вашу зеленую зону.

Как прогнать улиток со своего участка

Песок, диатомовая земля или яичная скорлупа

Многие твердые вещества являются эффективными природными репеллентами от улиток. Вы можете использовать гранулированный песок, измельченную яичную скорлупу, песок или диатомовую землю, чтобы разбросать их вокруг растений, чтобы держать вредителей подальше.

Растения-репелленты

Чтобы отпугнуть этих животных от ваших зеленых насаждений, мы рекомендуем добавить в ваш сад растения, отпугивающие улиток, такие как чеснок, зеленый лук или ромашки. Многие садоводы, например, используют чеснок в качестве естественного средства от самых распространенных вредителей, другие прибегают к луку.

Используйте кофейную гущу

Кофейная гуща, разбросанная вокруг растений, отпугивает улиток и даже слизней.

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