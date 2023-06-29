Отстирывает гораздо лучше дорогих порошков: как сделать домашний гель для стирки

Забудьте о дорогих магазинных химсредствах

Многие современные хозяйки сталкиваются с ситуацией, когда им приходится выбирать средство для стирки. На прилавках магазинов представлен огромный выбор стиральных гелей, порошков и прочих универсальных продуктов. Однако у некоторых возникают сомнения относительно безопасности химических компонентов, которые входят в состав этих средств, оказывая негативное влияние на здоровье.

Существует способ решить данную проблему: самостоятельно изготовить геля для стирки. С рецептом ниже вы сможете создать простое, но очень эффективное средство.

С его помощью можно стирать вещи различных цветов — цветные, черные, белые. Те, кто опасается использовать гель в стиральной машине, могут спокойно замачивать одежду в этом растворе и стирать ее вручную — самодельный гель позволяет отстирывать гораздо лучше, чем дорогие порошки, пишет cpykami.

Рецепт стирального геля

Возьмите 50 граммов хозяйственного мыла без запаха 72% и столько же белого хозяйственного мыла против пятен. В большую кастрюлю налейте 5 литров воды и добавьте мыльную стружку. Разогрейте смесь, помешивая, пока мыло полностью не растворится. Важно не довести раствор до кипения. Затем снимите с огня и добавьте 100 граммов кальцинированной соды, хорошо перемешайте до полного растворения. Пока гель еще горячий, разлейте его в удобные бутылки или ёмкости для будущего использования.

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