Для вкуснейших пельменей: что добавить в фарш, чтобы было лучше, чем в ресторане

Лучшие добавки к мясу

При приготовлении домашних пельменей каждый пустяк играет решающую роль и может определить финальный вкус блюда. Поэтому следует работать не только над тестом, но и не забывать о начинке.

Вместе с Pixelinform рассказываем, какие продукты можно удачно добавить в фарш для пельменей. Самый простой способ достичь цели – это грамотно использовать разные приправы. Также можно экспериментировать и вводить разные виды перца, мускатный орех – пряности оттеняют вкус мяса.

Зелень

Мелко изрубленные травы прекрасно сочетаются с мясом, позволяя начинке раскрыть свой потенциал. Зелень можно добавлять как в свежем виде, так и в сушеные. Оба варианта будут достойными.

Лук

Начинка будет вкусной и ароматной, если правильно добавить лук. Некоторые хозяйки пытаются довести ее до состояния пюре, чтобы "спрятать" компонент. Так поступать не следует. Можно добавлять мелко нарезанный сырой продукт, а можно обжарить лук до золотистого цвета и затем ввести в состав фарша.

Теперь вы знаете, что добавить в пельмени, чтобы начинка точно осталась сочной. Также мы рассказывали, как готовить соус, заменяющий майонез.