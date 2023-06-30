Прислушайтесь к предостережениям: пять вещей, которые категорически нельзя делать перед зеркалом

Зеркало — это предмет, который мы используем ежедневно

В каждом доме есть зеркало, которое не просто атрибут интерьера, но и предмет, обладающий сильной энергетикой. Оно способно притягивать в нашу жизнь как положительные, так и отрицательные события, поэтому есть ряд действий, которые перед зеркалом совершать категорически запрещено.

Эзотерики в материале Styler рассказали, каких примет следует придерживаться, чтобы случайно не привлечь в свою жизнь трудности и оградить себя от негативного энергетического воздействия.

Что нельзя делать перед зеркалом

Не смотрите в зеркало с наступлением темноты

По словам экспертов, зеркало является порталом в мир духов, после наступления темноты они способны своей энергией влиять на человека, а также "высасывать" его жизненные силы. Особенно нельзя смотреть в зеркало в период с 00 до 03 ночи, потому что, согласно поверью, можно увидеть там самого дьявола. Именно по этой причине напротив зеркала и нельзя спать.

Не ешьте перед зеркалом

Употребление пищи должно проходить в другой, благоприятной обстановке. Существует поверье, что если человек будет есть перед зеркалом, то "заест" все положительное — ум, красоту, состояние здоровья, удачу.

Не фотографируйтесь в зеркале

Эзотерики говорят, что в камере находится зеркальное устройство и если человек будет фотографировать свое изображение в зеркале, то образуется коридор, способный негативно отразиться на самочувствии человека. Более того, через этот коридор могут проникнуть злые духи.

Не смотрите в разбитое или треснувшее зеркало

Учитывая, что зеркало обладает мощной энергетикой, когда оно разбивается, она нарушается и создаются своеобразные изломы, из которых может выходить негативная энергия. И ели вы будете смотреть в такое зеркало, то будете ее впитывать, а это плохо повлияет на ваше самочувствие и дела.

"Телеграф" писал ранее, какие предметы категорически нельзя одалживать. Стоит придерживаться этих примет, если не хотите привлечь в свою жизнь трудности.