Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Дев ждет настоящее счастье, а Рыб, - решение проблем с деньгами

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшее время

Начало июля в 2023 году некоторым принесет депрессию, однако другие наоборот смогут выйти из тупиковой ситуации, добиться успеха и вкусить радости жизни.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 3 по 9 июля 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — Иерофант

Вы определенно добились успехов, однако не стоит зазнаваться или останавливаться на достигнутом и быть чрезмерно самоуверенным. Прислушайтесь к советам на неделе, — они могут помочь найти решение по волнующему Вас вопросу.

Телец — пустая карта

Всего таких карты две в колоде. Считается, что они выпадают, когда невозможно пока дать ответ на интересующий вопрос, — возможно, исход событий еще не решен, или же Вам пока просто не стоит об этом думать.

Близнецы — перевернутая Королева пентаклей

Следующая неделя у Вас может выдаться неприятной. Возможно, начнутся проблемы, сорвутся планы, начнутся ссоры с близкими, пропадет желание развиваться или что-либо делать. Карты Таро советуют Вам прислушиваться к сердцу и быть более открытыми.

Рак — Влюбленные

Эта карта говорит, что скоро Вам может понадобиться принять какое-то решение. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, сердцу и уму, — они будут в гармонии друг с другом и подскажут правильный ответ. Самое время склеить разбитое, восстановить разрушенное, помириться с теми, с кем в ссоре.

Лев — Шестерка пентаклей

Эта карта также известна как Владыка материального преуспевания или просто Щедрость. Она говорит, что следующая неделя у Вас будет благоприятной для вложений. Также помогите тому, кто в этом нуждается, — добро вернется к Вам добром.

Дева — Солнце

Эта карта обещает счастье, успех, перерождение. В профессиональной деятельности, личной жизни и творчестве будет все хорошо. Вы можете почувствовать себя обновленным человеком, потому если захочется сменить прическу, имидж или попробовать что-то новое, — не отказывайте себе в этом.

Весы — перевернутый Туз пентаклей

Это карта богатства, успеха в делах и материального благополучия, однако в перевернутом положении она указывает еще и на то, что все это может быть потеряно. Лучше воздержитесь пока от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.

Скорпион — Четверка пентаклей

Второе название карты Владыка земной власти. Она указывает, что Вы сможете сделать шаг к материальному благополучию и стабильности, если будете тщательно продумывать каждый шаг. Однако будьте осторожны, чтобы не зациклиться на материальном.

Стрелец — перевернутая Восьмерка мечей

Возможно, Вы уже некоторое время были словно птичка, сидящая в открытой клетке, неспособные принять важное решение. Но скоро все изменится, Вы можете наконец увидеть выход из ситуации.

Козерог — перевернутая Королева кубков

В этом положении карта предупреждает, что Вы будете подвержены унылому, депрессивному настроению, из-за чего захочется предаться плохим привычкам, забыться и заняться самокопанием, — лучше заранее придумать, чем бы хорошем заняться, чтобы "заземлиться".

Водолей — Рыцарь пентаклей

Карта говорит, что в ближайшие дни Вы сможете проявить свою профессиональную хватку. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей, особенно в рабочих вопросах.

Рыбы — перевернутая Пятерка пентаклей

В этом положении карта указывает, что на неделе у Вас наконец могут разрешиться какие-то проблемы, связанные с деньгами и материальным достатком в целом. А если Вы болели, именно сейчас возможно начнете выздоравливать.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца июня.