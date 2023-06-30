Что высадить на участке, чтобы не было комаров: насекомые боятся этих запахов

Справиться с нежелательными насекомыми можно без спреев-химикатов, а с помощью четырех растений

В летнее время на дачном участке появляется много насекомых, включая комаров. Опытные садоводы не пытаются их отпугнуть с помощью магазинных спреев или самодельных ловушек, ведь химикаты могут навредить растительности. Есть более эффективная, к тому же полностью безвредная для вашего будущего урожая альтернатива.

Чтобы избавиться от комаров и других насекомых на участке, высадите там четыре растения. Советом поделилось издание Express.

Растения, запахи которых отпугивают комаров

Базилик. Эта трава, которая также может служить репеллентом от вредителей. Острый запах базилика отпугивает мух и комаров.

Эта трава, которая также может служить репеллентом от вредителей. Острый запах базилика отпугивает мух и комаров. Лаванда. Комары, мухи и другие нежелательные насекомые ненавидят лавандовый аромат. Более того, комаров запах растения может "сбивать", нарушая их обоняние.

Мята. Отличный нетоксичный вариант для защиты от комаров, мух и даже муравьев, поскольку они ненавидят ее запах. Чем острее аромат, тем меньше жуков будет на вашем участке.

Отличный нетоксичный вариант для защиты от комаров, мух и даже муравьев, поскольку они ненавидят ее запах. Чем острее аромат, тем меньше жуков будет на вашем участке. Розмарин. Древесный запах культуры — именно то, что отпугивает комаров, а также капустную моль и морковную муху.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как один доступный продукт поможет избавиться от распространенных садовых вредителей. Комары, мухи, тля, муравьи будут боятся вашего дома и участка.