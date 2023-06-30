Что высадить на участке, чтобы не было комаров: насекомые боятся этих запахов
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Справиться с нежелательными насекомыми можно без спреев-химикатов, а с помощью четырех растений
В летнее время на дачном участке появляется много насекомых, включая комаров. Опытные садоводы не пытаются их отпугнуть с помощью магазинных спреев или самодельных ловушек, ведь химикаты могут навредить растительности. Есть более эффективная, к тому же полностью безвредная для вашего будущего урожая альтернатива.
Чтобы избавиться от комаров и других насекомых на участке, высадите там четыре растения. Советом поделилось издание Express.
Растения, запахи которых отпугивают комаров
- Базилик. Эта трава, которая также может служить репеллентом от вредителей. Острый запах базилика отпугивает мух и комаров.
- Лаванда. Комары, мухи и другие нежелательные насекомые ненавидят лавандовый аромат. Более того, комаров запах растения может "сбивать", нарушая их обоняние.
- Мята. Отличный нетоксичный вариант для защиты от комаров, мух и даже муравьев, поскольку они ненавидят ее запах. Чем острее аромат, тем меньше жуков будет на вашем участке.
- Розмарин. Древесный запах культуры — именно то, что отпугивает комаров, а также капустную моль и морковную муху.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как один доступный продукт поможет избавиться от распространенных садовых вредителей. Комары, мухи, тля, муравьи будут боятся вашего дома и участка.