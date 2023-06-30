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Что высадить на участке, чтобы не было комаров: насекомые боятся этих запахов

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Насекомые в саду – не самые желанные гости
Насекомые в саду – не самые желанные гости. Фото pexels.com

Справиться с нежелательными насекомыми можно без спреев-химикатов, а с помощью четырех растений

В летнее время на дачном участке появляется много насекомых, включая комаров. Опытные садоводы не пытаются их отпугнуть с помощью магазинных спреев или самодельных ловушек, ведь химикаты могут навредить растительности. Есть более эффективная, к тому же полностью безвредная для вашего будущего урожая альтернатива.

Чтобы избавиться от комаров и других насекомых на участке, высадите там четыре растения. Советом поделилось издание Express.

Растения, запахи которых отпугивают комаров

  • Базилик. Эта трава, которая также может служить репеллентом от вредителей. Острый запах базилика отпугивает мух и комаров.
  • Лаванда. Комары, мухи и другие нежелательные насекомые ненавидят лавандовый аромат. Более того, комаров запах растения может "сбивать", нарушая их обоняние.
  • Мята. Отличный нетоксичный вариант для защиты от комаров, мух и даже муравьев, поскольку они ненавидят ее запах. Чем острее аромат, тем меньше жуков будет на вашем участке.
  • Розмарин. Древесный запах культуры — именно то, что отпугивает комаров, а также капустную моль и морковную муху.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как один доступный продукт поможет избавиться от распространенных садовых вредителей. Комары, мухи, тля, муравьи будут боятся вашего дома и участка.

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#Комары #Насекомые #Сад #Огород