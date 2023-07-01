Чем подкормить свеклу, чтобы она засыпала урожаем: успейте сделать это в июле

Приготовить полезные подкормки для свеклы легко своими руками

Свекла довольно неприхотлива в уходе, но как и другие культуры на огороде нуждается в удобрениях. Особенно важно уделить внимание подкормкам в июле, так вы точно получите роскошный урожай.

Чтобы свекла засыпала вас вкусными и здоровыми корнеплодами, поддержите растение в июле определенными удобрениями. Об этом рассказывает ukr.media.

Во-первых, опытные дачники рекомендуют удобрять свеклу в июле суперфосфатом. Достаточно 50 г на 1 квадратный метр, средство вносят просто под растение.

Во-вторых, порадует эффектом самодельное удобрение из ингредиентов, которые часто используются огородниками. Чтобы приготовить полезную подкормку, нужно:

В 10 литрах воды растворить 1 г марганцовки.

Добавить в жидкость 1 ст. ложку калимагнезии и 1 ст. ложку суперфосфата. Перемешать.

Добавить 1 ч. ложку мочевины и 0,5 ч. ложки борной кислоты. Снова перемешать.

Кроме того, дачникам необходимо уделять больше усилий в уходе за свеклой в период дождей. В такую погоду культура может пострадать от дефицита азота. Чтобы растение продолжала развиваться, нужно обработать свеклу двухкомпонентным раствором из 1 ч. ложки мочевины и 5 л воды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вырастить вкусную и крупную свеклу на огороде. А еще мы делились дедушкиным способом подкормки свеклы солью, который сделает корнеплоды сочными и сладкими.