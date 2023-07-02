Роскошный урожай томатов не заставит ждать: чем удобрить помидоры в июле

Если подкормить томаты в середине лета, урожайность повысится в несколько раз

В июле помидоры нуждаются в удобрениях. Всего одна подкормка из трех ингредиентов гарантирует дачникам роскошный урожай томатов. К тому же, можно обойтись без химикатов.

Опытные огородники советуют в июле удобрять помидоры самодельным средством. Приготовить подкормку очень просто, рассказывает ukr.media.

Так, всего одно удобрение насытит томаты необходимыми микроэлементами. Кроме того, подкормка поможет защитить культуру от распространенных инфекций, включая фитофтору и гниль. Приготовить удобрение вы сможете самостоятельно, оно станет эффективной альтернативой магазинным средствам.

Как приготовить удобрение для томатов? Возьмите три компонента в объеме 1 кг каждый: зола, горчичный жмых, меленая скорлупа. Если чего-то нет дома, то вы точно найдете ингредиенты в садовых и дачных лавках. Смешайте золу, горчичный жмых и меленую скорлупу – получится порошкообразная подкормка.

Как удобрять помидоры в июле? Необходимо равномерно присыпать грунт порошком, который у вас получился. После этого полейте грядки, не жалея воды. Эта уловка поможет подкормке быстрее усвоится и "заработать".

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким раствором рекомендуют поливать томаты опытные дачники. Для жидкой подкормки нужны доступные ингредиенты.