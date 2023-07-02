Как вырастить небывалый урожай свеклы: подкормка, которую не стоит игнорировать в июле

Для получения богатого урожая требуется правильная подкормка в открытом грунте

Многие люди, занимающиеся дачным хозяйством, выращивают свеклу на своем участке. Не все из них осознают, что для получения хорошего урожая необходимо использовать определенные добавки в виде подкормки. Какие вещества следует применять для подкормки свеклы в июле? Давайте рассмотрим эти варианты более детально.

Если вы хотите, чтобы свеклы вырастало много, вам нужно применить в качестве удобрения суперфосфат. Достаточно всего лишь внести 50 грамм этого средства на каждый квадратный метр посадочной площади. Об этом пишет ukr.media.

Кроме того, для еще более эффективного роста можно использовать другие виды удобрений.

Рецепт полезной подкормки для свеклы

Растворите 1 грамм марганцовки в 10 литрах воды. Затем добавьте 1 столовую ложку калимагнезии и 1 столовую ложку суперфосфата. Перемешайте содержимое. После этого добавьте 1 чайную ложку мочевины и 0,5 чайной ложки борной кислоты. Еще раз хорошо перемешайте. Теперь можно внести подкормку.

Во время дождей свекла может испытывать недостаток азота. Чтобы решить эту проблему, можно провести обработку растения смесью, состоящей из одной чайной ложки мочевины и пяти литров воды.

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