Есть средство лучше мыла: чем отмыть руки после работы в огороде

Благодаря этому растению руки снова будут чистыми и белыми

Для работы на участке многие дачники используют резиновые или тканевые перчатки. Но бывает так, что они рвутся или просто не спасают и руки и кожа становится грязной. Самый простой способ очистить руки и кожу под ногтями — использовать мыло и щетку. Но есть натуральное средство, которое гарантированной избавит даже от самых сильных загрязнений.

Въевшаяся грязь от ягод, томатов и земли отойдет прямо на глазах от нескольких листьев щавеля. Для этого достаточно взять в руки лист щавеля и энергично потереть его между ладоней, а затем натереть им ногти и пальцы.

За неимением щавеля можно использовать яблоко. Натрите его на терке, добавьте пару капель лимона или немного лимонной кислоты и нанесите на руки. Через 5 минут смойте пюре теплой водой.

А чтобы надежно защитить руки от загрязнений перед тем как надеть перчатки опытные дачники советуют намылить руки и дать высохнуть. После этой процедуры можно смело заниматься самой грязной работой на огороде, потому что благодаря этому лайфхаку грязь можно будет очень легко отмыть.

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