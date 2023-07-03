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Почему нельзя заряжать iPhone в чехле: вы точно об этом не знали

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Срок службы аккумуляторной батареи iPhone зависит от материала чехла
Срок службы аккумуляторной батареи iPhone зависит от материала чехла. Фото Freepik

Нужно перестать "убивать" аккумулятор своего гаджета

Специалисты предупреждают, что владельцы iPhone могут повредить свой телефон, если оставляют чехол на смартфоне во время зарядки.

О том, что при зарядке лучше снимать чехол с телефона, потому что это оказывает негативное влияние на аккумулятор, передает prostomob.

Почему нельзя заряжать iPhone в чехле

Если вы заряжаете свой iPhone, который находится в чехле, то это может существенно уменьшить срок службы батареи телефона. Это связано с тем, что некоторые материалы, используемые в чехлах, могут выделять избыточное тепло, что негативно влияет на аккумулятор.

Важно помнить, что как высокие, так и крайне низкие температуры могут навредить батарее мобильного устройства и даже вывести ее из строя.

Чтобы продлить срок службы вашего iPhone или любого другого смартфона, рекомендуется использовать энергосберегающий режим и режим автояркости. Это позволит продлить эксплуатацию вашего гаджета.

Ранее мы писали, можно ли использовать телефон во время зарядки. А также, как нельзя заряжать смартфон.

"Телеграф" рассказывал, что делать, если телефон перестал заряжаться после попадания воды. Есть четыре пути решить проблему.

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#iPhone #Мобильный телефон #Смартфоны #Зарядка