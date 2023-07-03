Почему нельзя заряжать iPhone в чехле: вы точно об этом не знали
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Нужно перестать "убивать" аккумулятор своего гаджета
Специалисты предупреждают, что владельцы iPhone могут повредить свой телефон, если оставляют чехол на смартфоне во время зарядки.
О том, что при зарядке лучше снимать чехол с телефона, потому что это оказывает негативное влияние на аккумулятор, передает prostomob.
Почему нельзя заряжать iPhone в чехле
Если вы заряжаете свой iPhone, который находится в чехле, то это может существенно уменьшить срок службы батареи телефона. Это связано с тем, что некоторые материалы, используемые в чехлах, могут выделять избыточное тепло, что негативно влияет на аккумулятор.
Важно помнить, что как высокие, так и крайне низкие температуры могут навредить батарее мобильного устройства и даже вывести ее из строя.
Чтобы продлить срок службы вашего iPhone или любого другого смартфона, рекомендуется использовать энергосберегающий режим и режим автояркости. Это позволит продлить эксплуатацию вашего гаджета.
Ранее мы писали, можно ли использовать телефон во время зарядки. А также, как нельзя заряжать смартфон.
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