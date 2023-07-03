Помидоры растут медленно и дают мало плодов: три распространенные ошибки дачников

Перебор с поливом и не только навредит будущему урожаю томатов

Чтобы получить роскошный урожай помидоров на огороде, важно правильно ухаживать за растением и вносить полезные удобрения. Если томаты растут медленно и почти не дают плодов, то, вероятно, вы допускаете ошибки.

Обратите внимание на три распространенные причины, из-за которых помидоры плохо плодоносят и не развиваются. Об этом рассказывает издание Express.

Низкая температура

Помидоры хорошо растут на богатой, хорошо дренируемой, почве, которая способна удерживать влагу. Дачникам нужно выбирать для этой культуры самое тепло, солнечное место, защищенное от ветра. Если у томатов будет доступ к солнцу в течение больше части дна, то растение даст много плодов. А вот переохлаждение при слишком низкой температуре чревато травмами и задержкой роста.

Недостаточное питание

Из-за дефицита питательных веществ томаты будут низкорослыми, а листья может окрасится в желтый или фиолетовый. Чтобы повысить плодоношение, подкармливайте культуру каждые 10–14 дней жидким удобрением с высоким содержанием калия, как только начнут формироваться первые плоды.

Чрезмерный полив

Томатам не нужно слишком много воды, иначе возникает риск развития корневой гнили. Инфекция может привести к полной потере урожая. Обязательно проверяйте почву перед тем, как полить помидоры. Да, растение любит влагу, но обычно достаточно полива до двух раз в день в летние месяцы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким раствором поливают томаты опытные дачники для увеличения урожая. А еще мы писали, как удобрять помидоры популярной крупой, которая найдется в доме.