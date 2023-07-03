Не спешите выбрасывать: как на огороде может пригодиться кофейная гуща

Кофейная гуща имеет в составе большое количество калия

Опытные хозяйки знают как на огороде можно использовать различные отходы, в частности яичную скорлупу, а также кофейную гущу, поэтому не спешите ее выбрасывать. Как оказалось, кофейная гуща может благотворно повлиять на почву, потому что богата ценными минералами.

Эксперты в материале Glavred рассказали, как извлечь максимальную пользу от кофейного жмыха, используя его в качестве удобрения и защиты от вредителей, которые "охотятся" за урожаем.

Чем полезна кофейная гуща для огорода

В первую очередь, полученную кофейную гущу необходимо высушить в духовке или просто на бумаге, чтобы на корешках не появлялась плесень. Далее ее можно использовать как удобрение. Возьмите один литр жмыха, ведро сухой травы, стакан любого органического удобрения и три стакана золы. Полученной смесью обработайте морковь, огурцы, помидоры, картофель и другие овощи, а также на подкисление почвы хорошо отреагирует клубника и клюква. После этого у них может увеличиться урожайность.

Также эксперты говорят, что кофейная гуща улучшает качество почвы, поскольку богата на различные ценными микроэлементы. Но просто рассыпать ее на грунт нельзя, потому что она образует корку, ухудшив вентиляцию корней растений.

Кроме обогащения растений питательными веществами, кофейная гуща способна их защитить от вредителей, например, муравьев, слизней и тли. Обработайте культуры применяя метод опрыскивания.

"Телеграф" писал ранее, как использовать банановую кожуру в качестве удобрения для растений. Хозяйкам подсказали несколько вариантов ее применения.