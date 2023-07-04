Ульянов день: что нельзя делать 4 июля, чтобы точно избежать неприятностей

4 июля наши предки верили, что липа приобретает особые целебные свойства

Во вторник, 4 июля 2023 года, отмечаются два особенных события: народный праздник Ульянов день и церковный, православный день памяти мученика Иулиана Тарсийского. Ульянов день в народе называли Днем влюбленных Ульяны и Ульяна.

В этот день люди вспоминают историю о двух влюбленных, которые не могли встретиться. Когда Ульян искал Ульяну, она смотрела на течение реки, и когда наконец обернулась, ее любимый уже ушел. 4 июля молятся святому Иулиану, прося сохранить любовь и дружбу, чтобы связь с любимым человеком никогда не исчезала и не порвалась.

В Ульянов день собирали лучшие распустившиеся цветки липы. Их высушивали и использовали для приготовления отваров и ванн. Считалось, что липа в это время обладает такими удивительными свойствами, что она способна оздоровить организм, придать силы, укрепить иммунитет, исцелить от всех болезней, а также подарить молодость и красоту.

Что нельзя делать 4 июля

Проводить черные привороты — можно привлечь к себе проблемы в любовных отношениях и одиночество.

Ругаться — поссорившиеся больше никогда не помирятся.

Опаздывать куда-либо — весь день пойдет насмарку.

Рассказывать о том, как прошло первое свидание — оно будет последним.

Хвалиться перед другими — можно спугнуть удачу.

Напомним, что сейчас у православных верующих длится Петров пост. Ранее "Телеграф" рассказывал, что строго запрещено употреблять в пищу в этот период.