Запах не очень, но эффект потрясающий: как приготовить "зеленую бродилку" для чеснока

Такую подкормку можно вносить до появления десятого листа

В июле у многих дачников только начинается формирование луковиц чеснока и увеличение их общей массы. В связи с этим важно проводить дополнительное удобрение растения для обеспечения высокого качества и большого урожая.

В это время крайне важно применить последний раз азотное удобрение для чеснока, пишет cpykami. Это удобрение обеспечит чеснок всеми необходимыми питательными веществами, которые способствуют развитию зеленой массы, что в дальнейшем приведет к выращиванию крупных и здоровых головок. Для удобрения чеснока на данном этапе лучше всего использовать самодельную зеленую бродилку.

Как приготовить зеленую бродилку

Следует взять сорную траву или зеленую массу, оставшуюся после обрезки культур, и залить их водой в специальную емкость. Затем неплотно закрыть крышкой и оставить на 5-7 дней для брожения. Примерно через неделю настой приобретает очень сильный запах, что означает готовность удобрения, и его можно применять на огороде.

Затем необходимо развести 1 литр зеленой бродилки в 10 литров воды. Перед внесением подкормки следует тщательно полить посадки и создать на грядках бороздки глубиной около 5 см. 10 литров хватит примерно на 4 погонных метра посадок.

Эту подкормку можно вносить до тех пор, пока у чеснока не появится десятый лист. Именно в это время начинается формирование головки чеснока, которой будут нужны калийные удобрения.

Ранее мы писали о полезной подкормке для озимого чеснока. С ней вы заполните культурой весь погреб.