Добро вернется к вам: этому знаку Зодиака нельзя отказывать в помощи на этой неделе

Представители этого знака Зодиака смогут стать успешнее и богаче, но есть одно "но"

Помогать ближним и нуждающимся, — всегда благородно и похвально. А для одного знака Зодиака еще и очень полезно на этой неделе.

Этим знаком Зодиака является Лев, говорит расклад Таро от "Телеграфа" на неделю с 3 по 9 июля.

Львам выпала Шестерка пентаклей

У этой карты есть несколько названий, среди которых "Владыка материального преуспевания" и "Щедрость", а на самой карте изображен богатый мужчина, подающий милостыню.

Карта говорит, что эта неделя у Вас будет очень благоприятной для вложений, — инвестиции скорее всего окупятся, и в финансовых делах в целом скорее всего все будет хорошо. Однако нельзя отказывать в помощи тем, кто в этом нуждается. Не будьте скрягой, и добро вернется к вам добром.

Напомним, ранее "Телеграф" также составлял гороскоп Таро, какие знаки Зодиака разбогатеют до конца месяца.

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