Будут обильно цвести до поздней осени: хитрости, как вырастить шикарные кусты георгин

Пять полезных правил для садоводов-цветников

Помимо различных работ на огороде, многие дачники также на своих участках выращивают и различные цветы. Самыми популярными являются различные виды роз, про уход за которыми мы уже писали, пионы, тюльпаны, гладиолусы и георгины, о которых мы хотим поговорить сегодня.

Если вы хотите, чтобы цветы радовали вас своей красотой вплоть до поздней осени, важно наладить правильный график полива, пишет prostoway. Особенно в жару, ведь от воды зависит развитие, рост и цветение кустов.

Как ухаживать за георгинами летом

Первое — георгины нужно поливать каждый день в жару. Важно, чтобы земля возле и под кустами была всегда влажной.

Второе — нужно вовремя удалять сорняки и разрыхлять почву возле кустов. Лучше это делать на следующий день после обильного полива. Как только появятся бутоны – рыхление нужно прекратить.

Третье — полезно будет замульчировать землю вокруг цветов. Это поможет уменьшить испарение влаги.

Четвертое — нижние листья на кусте нужно оборвать на высоте до 35 см от земли.

И пятое — в июле георгины желательно удобрить калийно-фосфорными смесями. В 10 воды растворите 15 г селитры и добавьте 50 г суперфосфата.

Ну и не забудьте подвязать кусты георгин, чтобы они не падали, и регулярно производите обрезку кустов, оставляя самые крепкие побеги.

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