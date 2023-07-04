Избавляем огород от сорняков, не прибегая к "химии": какие средства доказали свою эффективность
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Борьба с сорняками на огороде отнимает много времени и сил
Сорняки превращаются в настоящую головную боль для огородников, потому что они тормозят рост растений, забирая влагу из почвы и ухудшая урожайность культур. И на борьбу с ними может уходить множество энергии и сил, поскольку сорняки быстро разрастаются по всему огороду.
Но не стоит отчаиваться, ведь существуют простые, но весьма эффективные способы, как бороться с дикорастущими растениями, не прибегая к "химии". Эксперты рассказали в материале Agro-market, какие народные средства придут на помощь.
Как избавиться от сорняков на огороде
Уксус
Возьмите литр столового укуса и смешайте с 200 г соли. Полученным раствором обработайте сорняки. Даже одной процедуры будет достаточно, чтобы избавить огород от однолетних сорных культур, а вот, чтобы "прогнать" многолетние — нужно повторить обработку несколько раз.
Сода, укус и лимонный сок
Возьмите 500 г соды, два литра белого укуса и лимонный сок. Тщательно смешайте ингредиенты в пульверизаторе, наденьте перчатки и обработайте раствором сорняки. Желательно процедуру выполнять утром, нацеливаясь на стебли и листья с близкого расстояния.
Спирт
Спиртовым раствором нужно обработать почву за месяц до посадок растений. Его нужно развести в воде 1:10 и полить грунт. Такое средство приостановит рост сорняков, а также обеззаразит почву от различных вирусов и бактерий.
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