Избавляем огород от сорняков, не прибегая к "химии": какие средства доказали свою эффективность

Борьба с сорняками на огороде отнимает много времени и сил

Сорняки превращаются в настоящую головную боль для огородников, потому что они тормозят рост растений, забирая влагу из почвы и ухудшая урожайность культур. И на борьбу с ними может уходить множество энергии и сил, поскольку сорняки быстро разрастаются по всему огороду.

Но не стоит отчаиваться, ведь существуют простые, но весьма эффективные способы, как бороться с дикорастущими растениями, не прибегая к "химии". Эксперты рассказали в материале Agro-market, какие народные средства придут на помощь.

Как избавиться от сорняков на огороде

Уксус

Возьмите литр столового укуса и смешайте с 200 г соли. Полученным раствором обработайте сорняки. Даже одной процедуры будет достаточно, чтобы избавить огород от однолетних сорных культур, а вот, чтобы "прогнать" многолетние — нужно повторить обработку несколько раз.

Сода, укус и лимонный сок

Возьмите 500 г соды, два литра белого укуса и лимонный сок. Тщательно смешайте ингредиенты в пульверизаторе, наденьте перчатки и обработайте раствором сорняки. Желательно процедуру выполнять утром, нацеливаясь на стебли и листья с близкого расстояния.

Спирт

Спиртовым раствором нужно обработать почву за месяц до посадок растений. Его нужно развести в воде 1:10 и полить грунт. Такое средство приостановит рост сорняков, а также обеззаразит почву от различных вирусов и бактерий.

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