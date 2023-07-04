Им под силу любые испытания: какие знаки Зодиака обладают мощной энергетикой

На эти знаки не влияют ни сглазы, ни черная магия

Некоторые представители зодиакального круга могут похвастаться сильными экстрасенсорными способностями, а есть те знаки Зодиака, у которых невероятно мощная энергетика. Она защищает их от негативного влияния окружающих и помогает справиться с любыми трудностями.

Астрологи в материале Cosmopolitan рассказали, какие знаки Зодиака излучают невероятно сильный характер, устойчивость и целеустремленность. Как оказалось, их не так уже и много.

У каких знаков Зодиака мощная энергетика

Рыбы

Люди, рожденные под этим знаком, весьма спокойные и рассудительные. Рыбы не могут сидеть на месте, они любят движение и стремятся к развитию. Этот знак очень хорошо разбирается в психологии, поэтому умеет находить со всеми общий язык и добиваться поставленных целей. Их желание изменить мир в лучшую сторону является генератором вдохновения и новых идей.

Водолей

Представители этого зодиакального круга также не могут усидеть на месте, но они достаточно переменчивые и молниеносно способны менять свои взгляды на определенные вещи. Водолеи обладают сильной энергетикой, решительно идут вперед, поэтому часто у них появляются последователи.

Козерог

Этот знак отличается упорством и упрямством. Козероги с умом применяют в делах полученный опыт и знания, чтобы добиваться всех целей, которые ставят перед собой. Это люди системы и контроля, поэтому на них можно всегда рассчитывать.

"Телеграф" писал ранее, какие знаки Зодиака являются любимчиками Вселенной. Им с легкостью удается проходить через все трудности.