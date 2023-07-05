От такого полива растениям станет только хуже: пять частых ошибок огородников

Без полива овощи не выживут, но дачникам важно знать простые правила

Вода – жизненно необходимое условие для развития растений на огороде, как и внесение удобрений. Однако неправильный полив культур лишь навредит им, а огородники останутся без урожая.

Обратите внимание на пять частых ошибок, которые допускают огородники при поливе растений. Об этом рассказывает Express.

Как нельзя поливать растения на огороде

Ошибка №1: слишком большой напор воды

Если вы поливаете огород прямо из шланга, то будьте осторожны. Поддерживайте небольшой напор воды, чтобы не повредить листья, не нарушить почву вокруг корней и не сместить растение у основания. Лучше использовать при поливе регулируемую насадку и проверять напор воды перед тем, как направлять на культуры.

Ошибка №2: не использовать мульчу

Мульчирование имеет ряд преимуществ, от удаления сорняков до улучшения качества почвы. Что касается ее пользы для полива, то мульча помогает удерживать влагу в почве, предотвращает испарение и защищает растения от механических травм.

Ошибка №3: полив в неправильное время

Дачникам нужно установить постоянный режим полива, чтобы растения могли к нему привыкнуть. Лучшее время дня для полива огорода — раннее утро на восходе солнца, поздний день или ранний вечер или же поздний вечер перед сном. Лить воду на растения, когда жарит солнце, нельзя, влага просто испарится до того, как впитается. Если предпочитаете поливать овощи вечером, то не слишком мочите листья, так вы снизите риск появления грибковых заболеваний.

Ошибка №4: поливать только листву

Когда поливаете культуры, следите, чтобы вода поступала туда, где она нужнее всего — к корням. Поливать листья и цветы, но забывать о корнях, грубая ошибка дачников. Кроме того, чрезмерное увлажнение листьев грозит грибковыми инфекциями.

Ошибка №5: недостаточный или чрезмерный полив

Чрезмерный полив может привести к распаду клеток, из-за чего растение погибнет. Недостаточное увлажнение не менее вредно для хорошего роста овощей и не только. Огородникам нужно следить, чтобы почва была умеренно влажной. Это легко проверить, вдавив палец в почву примерно на 1 см.

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