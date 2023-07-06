Больше никаких надоедливых муравьев: действенные трюки против вредителей на участке

Не стоит покупать ядовитые химикаты, есть более простые способы для отпугивания муравьев

Вредители, включая слизней, улиток и нежелательных насекомых – одна из главных проблем для дачников. Огромный дискомфорт на дачном участке могут доставлять и муравьи, к счастью, есть действенные методы для их отпугивания.

Чтобы избавиться от муравьев на дачном участке, воспользуйтесь простыми трюками. Об этом рассказывает издание Express.

Способ 1. Кипяток

Найдите места, где замечена самая большая активность муравьев. Просто вылейте кипяток на эту область, это должно помочь. Однако не лейте горячую жидкость непосредственно на растения, которые вам нужны.

Способ 2. Средство для мытья посуды

Подобный метод используют для отпугивания таких вредителей, как тля. Всего лишь добавьте немного жидкости для мытья посуды в пульверизатор с водой. Затем встряхните емкость, чтобы смешать ингредиенты. Распылите раствор на муравьев.

Способ 3. Вода и уксус

Как и при использовании жидкости для мытья посуды, вам нужно наполнить бутылку с распылителем смесью воды и уксуса, чтобы опрыскивать муравьев. Более агрессивное средство вы получите, если нанесете на пораженные участки исключительно уксус.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что поможет справиться с нашествиями улиток в саду. А еще мы писали, как защитить розы от тли.