Не лучший выбор для отношений: какие знаки Зодиака меняют партнеров как перчатки

Такие знаки стараются не привязываться к людям

Есть знаки Зодиака, которые стремятся как можно быстрее встретить "своего" человека и создать семью, а есть те что, наоборот, боятся отношений как огня, поэтому меняют партнеров как перчатки. Как правило, такие люди весьма эгоистичны и думают только о собственных чувствах.

Астрологи в материале Viral-storm рассказали, с какими представители зодиакального круга не стоит заводить отношения, если не хотите остаться с разбившимся сердцем.

Какие знаки Зодиака склонны часто менять партнеров

Близнецы

Люди, рожденные под этим знаком, весьма непредсказуемые, от них можно ожидать чего-угодно. Близнецы не любят заводить длительных романов, потому что хотят постоянно быть в движении, получая новые эмоции, энергию и впечатления.

Весы

Представители этого знака часто меняют своих партнеров, они не привязываются к людям и с легкостью их отпускают, когда утихает "огонь" страсти. В длительных отношениях Весам может быть очень скучно, поэтому они начинают отдаляться.

Рак

Этот знак Зодиака быстро может потерять интерес к партнеру, при чем произойти это может весьма резко и неожиданно. Единственное, что может удержать Раков — постоянное внимание и забота, которые должен проявлять человек по отношению к ним.

"Телеграф" писал ранее, какие знаки Зодиака идеально подходят друг для друга. О таких союзах говорят, что они закреплены "на небесах".