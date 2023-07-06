Кроты покинут ваш огород раз и навсегда: какие запахи помогут отпугнуть вредителя

Кроты способны наности существенный урон урожаю

Несмотря на то, что кроты являются полезными грызунами, потому что поедают большое количество вредителей на огороде, они способны нанести вред урожаю, цветам на клумбах и всему ландшафтному дизайну вашей территории. Но есть множество гуманных методов, которые помогают отпугнуть зверька.

Эксперты в материале Belnovosti рассказали, что у кротов сильно развито обоняние, поэтому они не переносят резких запахов. И это может быть хорошей идеей, чтобы отвадить вредителей от дачного участка.

Как избавиться от кротов на огороде

Эти зверьки не любят ароматов пряных овощей, поэтому возьмите луковицу, несколько зубчиков чеснока, все это мелко нарежьте и полученную массу засыпьте в кротовые ходы. Этот запах явно не понравится вредителям и они спешно покинут ваш огород. Также кроты не любят запахи бархатцев, рябчиков и нарциссов, поэтому их можно посадить у себя на дачном участке.

Можно прогнать грызунов и другими "пахучими" веществами, например, протухшей селедкой, гниющими остатками пищи и прочими средствами с серьезным неприятным ароматом. Это все также нужно засыпать в кротовые ходы.

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