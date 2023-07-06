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Как с помощью яичной скорлупы удвоить любой урожай: хитрость дачника

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Полезная подкормка для растений из яичной скорлупы
Полезная подкормка для растений из яичной скорлупы. Фото cpykami

Она отлично усваивается всеми растениями в саду и огороде

Чтобы растения могли полноценно расти и развиваться, им необходимо регулярно предоставлять питательные вещества. Предлагаем вам копеечный и эффективный способ подкормки — использование яичной скорлупы.

Растения отлично усваивают питательные вещества, содержащиеся в яичной скорлупе, пишет cpykami. Этот метод можно применять один раз в месяц для любых растений — от фруктовых деревьев до цветов в горшках.

Рецепт подкормки из яичной скорлупы

Очистите яичную скорлупу от внутренней пленки и измельчите ее до получения порошка с помощью ступки или кофемолки. Затем залейте 100 грамм порошка яичной скорлупы 3 литрами кипятка. Дайте настояться в закрытой банке в течение суток, а затем процедите. Подкормите растения настоем яичной скорлупы, не разбавляя его дополнительно водой.

Отметим, что регулярное удобрение растений в саду и огороде помогает эффективно бороться с сорняками, вредителями и болезнями. Однако не все дачники знают, что одни культуры нуждаются в удобрениях очень сильно, тогда как другие — намного реже.

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#Огород #Яичная скорлупа #Удобрение