Как с помощью яичной скорлупы удвоить любой урожай: хитрость дачника

Она отлично усваивается всеми растениями в саду и огороде

Чтобы растения могли полноценно расти и развиваться, им необходимо регулярно предоставлять питательные вещества. Предлагаем вам копеечный и эффективный способ подкормки — использование яичной скорлупы.

Растения отлично усваивают питательные вещества, содержащиеся в яичной скорлупе, пишет cpykami. Этот метод можно применять один раз в месяц для любых растений — от фруктовых деревьев до цветов в горшках.

Рецепт подкормки из яичной скорлупы

Очистите яичную скорлупу от внутренней пленки и измельчите ее до получения порошка с помощью ступки или кофемолки. Затем залейте 100 грамм порошка яичной скорлупы 3 литрами кипятка. Дайте настояться в закрытой банке в течение суток, а затем процедите. Подкормите растения настоем яичной скорлупы, не разбавляя его дополнительно водой.

Отметим, что регулярное удобрение растений в саду и огороде помогает эффективно бороться с сорняками, вредителями и болезнями. Однако не все дачники знают, что одни культуры нуждаются в удобрениях очень сильно, тогда как другие — намного реже.