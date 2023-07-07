Растение этого не простит: ошибки, из-за которых розы в вашем саду не будут цвести

Неблагоприятный климат — это всего лишь отговорка, а не причина

Помимо простого удовольствия, садоводство часто считается настоящей терапией. Это естественный антистресс, и он может мгновенно изменить наше настроение. Но явно не тогда, когда растения не хотят цвести.

Сегодня мы хотим остановить внимание на розах, и причинах, почему растение не хочет радовать окружающих своими цветами. Как отмечает портал santeplus, причины отсутствие цветения могут быть разными. Однако чаще всего это ошибки садоводов.

Почему не цветут розы: причины

Во-первых, роза отказывается цвести, если вы посадили ее очень глубоко. Не нужно сажать розы на 5-10 см в землю, иначе вы рискуете затормозить рост цветка.

Вторе — избыток питательных веществ может повредить корневую систему розы. Иногда лучше внести немного меньше удобрений, чем переусердствовать.

И третье — если не удалять с растения все отмершие побеги, развитие розы может остановиться. Неправильная обрезка растения часто затрудняет его рост.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что розы не будут цвести, если их уничтожат вредители. Проверенные методы дачников помогут избавиться от тли на цветах.