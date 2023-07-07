Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Овнов ждет выигрыш, а Стрельцов, - большие перемены

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшее время

Вторая неделя июля в 2023 году многим принесет позитивные перемены и даст возможность достичь успеха, хотя у некоторых и не обойдется без финансовых потерь и разочарований.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 10 по 16 июля 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — Шестерка жезлов

Еще эта карта называется Владыкой триумфа, и она обещает удачу, денежные поступления, положительный результат работы, выигрыш.

Телец — перевернутая Шестерка кубков

Вскоре Вы можете столкнуться с серьезными переменами, — будьте к ним готовы, отпустите прошлые обиды и тяжкие воспоминания, и будьте открыты к настоящему и будущему.

Близнецы — Пятерка кубков

Эта карта указывает на то, что Вы в печали из-за каких-то потерь, однако отвернулись от того хорошего, что у Вас есть, просто не замечаете позитива. Подумайте, на что Вам может намекать эта карта.

Рак — перевернутая Сила

В этом положении карта говорит, что Вы можете быть и с собой не в ладу, и с другими рады учинить конфликт. Постарайтесь в ближайшие дни держать себя в узде и не идти напролом, иначе ситуация может стать хуже.

Лев — перевернутый Отшельник

Эта карта указывает на то, что на следующей неделе кто-то или что-то может тревожить Ваш покой, Вы будете склонны спорить со всем миром и зря игнорировать чужую помощь.

Дева — перевернутая Шестерка пентаклей

Вскоре у Вас могут возникнуть трудности финансового характера, ввиду чего стоит отказаться от азартных игр и заключения сделок, велика возможность обмана. Также в ближайшее время Вы можете почувствовать холод со стороны партнера в отношениях.

Весы — перевернутые Влюбленные

В ближайшие дни Ваши эмоции могут стать сильнее разума, из-за чего есть угроза принятия не самых верных решений. Также могут дать знать о себе какие-то болезни.

Скорпион — перевернутый Король мечей

В этом положении карта указывает, что Вы можете в ближайшее время руководствоваться ошибочными выводами, из-за чего быть агрессивными и несправедливыми к другим людям.

Стрелец — Суд

Это карта перерождения, единства психики, эмоций и духа, избавления от страхов и помех. Скоро в вашей жизни может что-то сильно измениться. Не бойтесь и действуйте по велению сердца и совести.

Козерог — Четверка жезлов

Второе название карты, — Владыка завершенной работы. Она может указывать на то, что в ближайшем будущем Вас ждет благополучный и счастливый исход чего-то, — будь то рабочие, семейные, романтичные дела или борьба с болезнью.

Водолей — перевернутая Десятка пентаклей

В обычном положении карта называется Владыкой богатства, но в перевернутом наоборот предупреждает, что в ближайшие дни Ваше финансовое и материальное благополучие может оказаться под угрозой. Избегайте подписания важных документов и финансовых рисков.

Рыбы — Император

Следующая неделя может принести Вам реализацию в профессиональной или личной жизни. Вооружившись рассудительностью и аналитическими способностями, Вы наконец сможете узреть практический результат своей работы. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения и идти к своей цели, — удача будет на Вашей стороне.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца июля по картам Таро.