Наконец сведут концы с концами: два знака Зодиака выберутся из финансовой ямы в июле по картам Таро

Не упустите возможность улучшить свою жизнь

Финансовые трудности, — это всегда неприятно. Однако два знака Зодиака уже в этом месяце могут с ними разобраться, выплатить долги и улучшить свое материальное положение.

Этими знаками являются Овен и Лев, говорит финансовый гороскоп Таро от "Телеграфа" на июль 2023 года.

Овнам выпала Девятка жезлов

Эта карта обещает, что Ваши финансовые дела в июле будут обстоять более-менее благополучно. Если ранее Ваше материальное положение оставляло желать лучшего, то сейчас Вы наконец сможете свести концы с концами и улучшить ситуацию.

Львам выпала перевернутая Десятка мечей

Обычно это карта больших потерь, однако в перевернутом положении она говорит, что Ваше Солнце снова взойдет. После потерь и страданий Вы снова сможете встать на ноги, получите преимущество, шанс на успех и могущество.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца года по картам Таро.

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