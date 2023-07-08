У двух знаков Зодиака жизнь вот-вот может перевернуться с ног на голову, говорят карты Таро

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Вторая неделя июля может принести головокружительные перемены в жизнь представителей сразу двух знаков Зодиака.

Ими являются Тельцы и Стрельцы, говорит гороскоп Таро, составленный "Телеграфом" на неделю с 10 по 16 июля 2023 года.

Тельцам выпала перевернутая Шестерка кубков

В этом положении карта говорит, что скоро у Вас может случиться что-то очень важное, грядут большие перемены и обновление, — будьте готовы к новому будущему, отпустите прошлые обиды и тяжкие воспоминания.

Стрельцам выпал Суд

Это карта перерождения, единства психики, эмоций и духа, избавления от страхов и помех. Скоро в вашей жизни может что-то сильно измениться. Не бойтесь и действуйте по велению сердца и совести.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут выбраться из финансовой ямы до конца этого месяца по картам Таро.

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