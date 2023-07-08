Усыхают огурцы: почему так происходит и как спасти урожай
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Овощная культура может страдать из-за инфекции
Иногда листья огурцов покрываются светло-серыми пятнами, на которых видны черные точки. Пораженные плоды начинают высыхать, а затем становятся черными и осыхают. Вероятно, они больны аскохитозом. Огурцы страдают таким заболеванием чаще всего в тепличных условиях, особенно при резких изменениях температуры, недостаточном освещении, излишнем поливе и слишком плотной посадке растений.
Аскохитоз продолжает существовать на остатках растений и в почве, а также может передаваться с помощью семян, пишет bb.lv. Есть несколько эффективных способов спасти урожай.
Как бороться с усыханием огурцов
- Замените зараженную почву.
- Перед посадкой растений обработайте семена и теплицу, чтобы удалить инфекцию.
- Регулярно проветривайте теплицу.
- Для высушивания тканей и предотвращения распространения инфекции покройте пораженные участки стеблей измельченным углем.
- Если заметили пораженные растения, обработайте их 1%-ной бордоской жидкостью.
- В конце вегетационного периода тщательно очищайте растительные остатки.
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