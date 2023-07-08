Дорогой маникюр не испортится: как защитить руки при работе в огороде
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Эта хитрость позволяет не использовать перчатки при работе с землей
Резиновые перчатки идеально защищают руки дачников от грязи. Но не всегда есть возможность воспользоваться этим средством защиты. Бывает так, что они рвутся или их попросту забывают взять с собой на дачу.
На такой случай есть лайфхак, который позволит сохранить руки в чистоте. Для этого понадобится два вида мыла — жидкое и брусковое.
Пару капель жидкого мыла нужно выдавить в ладонь и втереть в кожу, в том числе и с тыльной стороны. Мыло не нужно смывать. Высохнув оно образует тонкую пленку, которая как раз и будет защищать руки от грязи.
Затем нужно взять брусок мыла и хорошенько поцарапать его, чтобы кусочки моющего средства оказались между кожей и ногтевой пластиной. Благодаря этому после работы в огороде не придется долго и нудно вымывать грязь из-под ногтей.
После работы с землей нужно хорошо вымыть руки в чистой воде. Кожа быстро очистится и никто даже не поверит, что вы работали в огороде без перчаток.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какое натуральное средство лучше мыла отмоет руки от въевшейся грязи.