Дорогой маникюр не испортится: как защитить руки при работе в огороде

Эта хитрость позволяет не использовать перчатки при работе с землей

Резиновые перчатки идеально защищают руки дачников от грязи. Но не всегда есть возможность воспользоваться этим средством защиты. Бывает так, что они рвутся или их попросту забывают взять с собой на дачу.

На такой случай есть лайфхак, который позволит сохранить руки в чистоте. Для этого понадобится два вида мыла — жидкое и брусковое.

Пару капель жидкого мыла нужно выдавить в ладонь и втереть в кожу, в том числе и с тыльной стороны. Мыло не нужно смывать. Высохнув оно образует тонкую пленку, которая как раз и будет защищать руки от грязи.

Затем нужно взять брусок мыла и хорошенько поцарапать его, чтобы кусочки моющего средства оказались между кожей и ногтевой пластиной. Благодаря этому после работы в огороде не придется долго и нудно вымывать грязь из-под ногтей.

После работы с землей нужно хорошо вымыть руки в чистой воде. Кожа быстро очистится и никто даже не поверит, что вы работали в огороде без перчаток.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое натуральное средство лучше мыла отмоет руки от въевшейся грязи.