Не все об этом знают: какие настройки iPhone быстро истощают срок службы батареи

Если вы заметили, что смартфон начал быстро терять заряд — открывайте "Настройки"

С помощью смартфона мы выполняем множество разных функций, поэтому нужно следить за тем, чтобы аккумулятор был заряжен и не подвел в самый неподходящий момент. Но есть и скрытых программы, которые способны "пожирать" заряд и тем самым истощать батарею вашего устройства.

Эксперты в материале SheFinds назвали четырех "преступников", которых владельцам iPhone стоит отключить, если они хотят сохранить аккумулятор своего смартфона.

Почему iPhone быстро разряжается

Обновление приложений в фоновом режиме

Данная функция может обновлять приложения в фоновом режиме, даже если вы ими не пользуетесь. Но это существует "убивает" ваш заряд, большинству пользователей рекомендуют отключить постоянное обновление, поскольку оно попросту им не требуется. Простое действие поможет сэкономить вам батарею.

Динамические обои

Да, "живые" обои выглядят довольно эффектно на смартфоне, но при этом они потребляют большое количество энергии, по сравнению с статическими изображениями. Анимированные фоны быстро садят заряд и могут не стоить эстетической привлекательности.

Push Email

Еще одна скрытая функция, которая помогает "убивать" заряд вашего гаджета. С ее помощью ваш почтовый ящик постоянно обновляется, но зачем вам постоянная проверка новых писем, если вы не активно пользуетесь электронной почтой? Просто отключите функции и время от времени заходите сами и проверяйте уведомления.

"Телеграф" писал ранее, что в сентябре 2023 года Apple собирается презентовать iPhone 15. Стало известно, чем новинка будет отличаться от предыдущих версий смартфона и стоит ли пользователям ожидать "сюрпризов".