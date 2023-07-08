Всегда в моде: названы три цвета, которые сделают ваш образ дороже

Эти цвета уже несколько сезонов не покидают подиумы

При формировании любого образа важно учитывать цвет одежды, ведь он не только влияет на восприятие нас окружающими людьми, но и на то, как мы ощущаем себя сами. Если вы хотите сделать свой look более дорогим и эффектным, тогда нужно выбирать соответствующие оттенки.

Эксперты в материале Marieclaire рассказали, какие цвета уже несколько сезонов подряд не покидают мировые подиумы и добавляют образу элегантности, стиля и изысканности.

Как сделать образ дороже

Белый

Этот цвет идеально сочетается с остальными оттенками, особенно нежно-голубым и серым. Белый цвет всегда будет выделять вас из толпы, особенно, если добавить в образ еще какой-то контрастный аксессуар. Эксперты отмечают, что белые обувь или сумка любой самый повседневный look способны превратить в очень стильный, будто продуманный профессиональным стилистом, комплект.

Красный

Это цвет уверенности, страсти и смелости. Он гарантированно привлекает внимание окружающих, особенно, если вы выберете моно-look, ведь это сделает ваш образ более дорогим и элегантным. Но только нужно будет добавить все же одну деталь белого или светло-розового оттенка.

Темно-синий

Это спокойный цвет, который очень хорошо сочетается с красным и белым. Эксперты говорят, что темно-синий моно-look стройнит не хуже черного. Для разнообразия можно добавить два разных аксессуара красного и белого цветов. Будьте уверены, вы будете выглядеть потрясающе!

"Телеграф" писал ранее, какие цвета одежды следует выбирать в жаркую погоду. Они не притягивают солнечные лучи, помогая поддерживать температуру тела комфортной.